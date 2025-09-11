Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Mickaël Tirpan s'apprêtait à vivre sa deuxième saison à Willem II. Mais son état de santé ne lui permet pas de poursuivre sa carrière.

Mickaël Tirpan restait sur une première saison pleine avec Willem II en Eredivisie. Malgré la relégation de l'équipe, il était resté fidèle à ses couleurs un échelon plus bas, disputant les trois premières rencontres de la saison. Mais lors des deux dernières rencontres, il n'était pas sur la feuille de match.

Il ne s'agit pas d'un choix lié à un transfert imminent ou à une sanction disciplinaire. Depuis des mois, il souffre d'une sarcoïdose, une maladie inflammatoire relativement rare provoquant une fatigue anormale.

Le Bruxellois a pendant longtemps essayé de continuer à jouer au football, en coopération avec le staff médical et en ne comptant plus ses visites chez des spécialistes en la matière. En vain : Tirpan annonce aujourd'hui devoir mettre un terme à sa carrière à l'âge de 31 ans.

Au four et au moulin sur son flanc droit

Il quitte donc le monde du ballon rond après 280 matchs professionnels disputés. Formé au Brussels, le Belgo-turc a effectué ses débuts professionnels avec Dender, qu'il a ensuite quitté pour ce qui s'appelait encore Boussu Dour.

Tirpan est ensuite passé par Mouscron, Seraing, Eupen et Lokeren, avant de vivre plusieurs piges aux Pays-Bas et en Turquie. Brièvement revenu au Lierse en janvier dernier, il n'imaginait sans doute pas que Willem II serait son dernier club. Mais les joueurs disposant du luxe de pouvoir déterminer quand et comment mettre un terme à leur carrière ne sont malheureusement pas nombreux.