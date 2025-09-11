Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mickaël Tirpan s'apprêtait à vivre sa deuxième saison à Willem II. Mais son état de santé ne lui permet pas de poursuivre sa carrière.

Mickaël Tirpan restait sur une première saison pleine avec Willem II en Eredivisie. Malgré la relégation de l'équipe, il était resté fidèle à ses couleurs un échelon plus bas, disputant les trois premières rencontres de la saison. Mais lors des deux dernières rencontres, il n'était pas sur la feuille de match.

Il ne s'agit pas d'un choix lié à un transfert imminent ou à une sanction disciplinaire. Depuis des mois, il souffre d'une sarcoïdose, une maladie inflammatoire relativement rare provoquant une fatigue anormale. 

Le Bruxellois a pendant longtemps essayé de continuer à jouer au football, en coopération avec le staff médical et en ne comptant plus ses visites chez des spécialistes en la matière. En vain : Tirpan annonce aujourd'hui devoir mettre un terme à sa carrière à l'âge de 31 ans.

Au four et au moulin sur son flanc droit

Il quitte donc le monde du ballon rond après 280 matchs professionnels disputés. Formé au Brussels, le Belgo-turc a effectué ses débuts professionnels avec Dender, qu'il a ensuite quitté pour ce qui s'appelait encore Boussu Dour.

Tirpan est ensuite passé par Mouscron, Seraing, Eupen et Lokeren, avant de vivre plusieurs piges aux Pays-Bas et en Turquie. Brièvement revenu au Lierse en janvier dernier, il n'imaginait sans doute pas que Willem II serait son dernier club. Mais les joueurs disposant du luxe de pouvoir déterminer quand et comment mettre un terme à leur carrière ne sont malheureusement pas nombreux.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Willem II
Eupen
Mickaël Tirpan

Plus de news

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

16:00
Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

15:00
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

14:40
L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

15:00
La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

14:20
Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

12:00
Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

14:00
Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

13:40
1
L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

13:20
1
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

12:40
Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

12:20
L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
1
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
1
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved