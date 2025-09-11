Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

Igor De Camargo est en poste aux Francs Borains, qu'il veut maintenir tranquillement en Challenger Pro League. Il aurait pu relever un autre défi.

Après avoir été l'adjoint du RWDM, Igor De Camargo (42 ans) a relevé son premier vrai défi en tant qu'entraîneur principal cet été. Le Belgo-Brésilien, qui avait brièvement été entraîneur intérimaire du club de Molenbeek, est devenu T1 des Francs Borains.

Un choix assez surprenant, De Camargo n'ayant pas de lien particulier avec le club hennuyer. Deux de ses anciens clubs ont pourtant bien tenté de le ramener "à la maison" par le passé. Le premier a été le KRC Genk, dès 2023 et sa fin de carrière. "Ils m'avaient contacté pour prendre les rênes des U23, mais c'était trop tôt, j'avais besoin de temps pour moi", explique-t-il dans Sudinfo.

Deux ans plus tard, cet été, c'est le Standard qui a proposé à Igor De Camargo de revenir en bord de Meuse. De 2006 à 2010, puis de 2013 à 2015, l'ex-Diable Rouge a porté le maillot Rouche à 242 reprises pour 65 buts. Il est une véritable icône de Sclessin.

"J'ai été contacté par le Standard pour reprendre le SL16, mais nous étions déjà en discussions avancées avec les Francs Borains. Quand je donne ma parole, il n'y a pas de retour en arrière possible", souligne De Camargo à ce sujet.

Par la suite encore, le FC Bruges et le KV Malines (un autre de ses anciens clubs, pour lequel il a disputé 102 matchs) sont également venus aux nouvelles pour qu'Igor De Camargo prenne les rênes de leurs U23. Sans plus de succès, au grand bonheur du RFB.