L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

Mile Svilar a longtemps été désigné comme le futur gardien n°1 des Diables Rouges, que ce soit par son club formateur d'Anderlecht ou par son entourage. Et alors qu'il a enfin le niveau qu'on a si longtemps attendu, le voilà coincé.

La carrière de Svilar n'a jamais suivi la ligne droite que certains imaginaient toute tracée pour lui. À l'âge de 17 ans, il avait quitté Anderlecht pour Benfica, un choix qui avait fait du bruit et frustré le RSCA à l'époque.

À Lisbonne, il se retrouvait cependant souvent versé au sein de l'équipe B. Ce n'est qu'après son passage à l'AS Roma en 2022 qu'il a pu commencer à se faire valoir, convaincant José Mourinho puis Daniele de Rossi de ses évidentes qualités. Mais entre temps, Svilar a aussi opté pour l'équipe nationale serbe, ne fut-ce que brièvement (un match amical alors qu'il était âgé de 21 ans).

Les règles sont claires

Ce choix semble maintenant lui causer des soucis. Car Svilar ne s'est pas plu en sélection serbe, est actuellement en conflit avec le sélectionneur Dragan Stojkovic et, trois ans plus tard, continue de rejeter toute sélection dans l'espoir... de "redevenir" belge.

La FIFA a assoupli en 2020 le règlement pour les joueurs ayant une double nationalité. Quatre conditions doivent être remplies : moins de trois sélections avec une équipe A, être âgé de moins de 21 ans au moment des matchs concernés, aucune convocation pendant au moins trois ans et aucune participation à un grand tournoi comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Le principe d'une seule modification autorisée reste également en vigueur.

Svilar se trouve maintenant dans une situation compliquée. Il veut revenir en Belgique, mais avait dépassé la limite d'âge au moment de sa cap serbe. C'est pourquoi, avec des avocats, des options possibles sont examinées concernant une adaptation ou une modification du règlement de la FIFA.

Meilleur gardien de la Serie A

Sur le plan sportif, Svilar serait une plus-value : il a été élu Meilleur gardien de Serie A la saison passée, et a une longueur d'avance sur d'autres jeunes gardiens comme Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Senne Lammens. Courtois et Matz Sels sont encore en activité, mais ils ne seront pas éternels, ce qui offre à Svilar une chance réaliste de faire partie de l'équipe nationale à terme - et Rudi Garcia le sait.

La question demeure : la Belgique et la FIFA trouveront-elles un accord? Cela risquerait de faire jurisprudence et de changer les règlements internationaux dans un avenir proche, alors que sur papier, ce règlement est très clair. Les chances sont minces, mais d'un point de vue purement égoïste, on ne peut qu'espérer...