Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Le Standard et Malines ouvriront le bal de la journée de reprise demain soir. Après Vincent Euvrard, c'est Fred Vanderbiest qui a préfacé la rencontre en conférence de presse.

Vincent Euvrard a surpris en parlant du titre à l'heure d'évoquer les ambitions à long terme du Standard. L'entraîneur des Rouches veut d'abord redresser l'équipe, qui sort d'un 0 sur 9, mais garde l'objectif dans un coin de sa tête.

Fred Vanderbiest, son prochain adversaire, le comprend : "Au cours des dernières années, il n'a pas remporté de trophées, mais le Standard reste pour moi un grand club en Belgique. Il suffit de regarder leur stade, leur infrastructure, leur académie. Il y a aussi leur base de supporters : cela reste un grand club. Je trouve logique qu'ils aient une certaine ambition à terme".



Des surprises de chaque côté ?

À court terme, il y a ce match de vendredi. Étant donné que certains dossiers de dernière minute n'ont pas abouti en bord de Meuse, Vanderbiest devrait avoir une bonne idée des forces en présence demain soir. "Après un changement d'entraîneur, on ne sait jamais", nuance-t-il.

"Euvrard a eu ce premier match à Louvain en tant qu'entraîneur du Standard, mais il était en poste depuis seulement deux ou trois jours. Je connais sa manière de jouer de ses clubs précédents. Il est difficile de prévoir s'il y aura beaucoup de changements ou non", poursuit l'entraîneur malinois.

La trêve a en tout cas permis de s'adapter à plusieurs cas de figure : "Nous sommes préparés à deux ou trois situations qui pourraient se produire". Avec les arrivées de Mathis Servais (Beveren) et de Dikeni Salifou (Werder Brême) dans la dernière ligne droite du mercato, le KV aura lui aussi de quoi surprendre.