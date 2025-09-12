Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ochoa

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Passé par le Standard de Liège, le portier mexicain Guillermo Ochoa, désormais quadragénaire, n'a pas encore rangé les gants et s'offre un nouveau défi. Il rêve de devenir le premier joueur à disputer six phases finales de Coupe du monde. (Lire la suite)