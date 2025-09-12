Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Passé par le Standard de Liège, le portier mexicain Guillermo Ochoa, désormais quadragénaire, n'a pas encore rangé les gants et s'offre un nouveau défi. Il rêve de devenir le premier joueur à disputer six phases finales de Coupe du monde.

Guillermo Ochoa a fêté ses 40 ans en juillet. L’âge idéal pour ranger les gants ? Absolument pas pour le portier mexicain, qui se lance un nouveau défi.

Passé par le Standard entre 2017 et 2019 et libre depuis la fin de son contrat à l’AVS Futebol SAD (D1 portugaise), il aurait pu s’engager avec le Burgos FC, en deuxième division espagnole, mais a préféré stopper les discussions début septembre après un désaccord sur les modalités de son contrat.

Nouveau tour de piste pour Guillermo Ochoa, qui rêve encore de la Coupe du monde

C’est alors que l’AEL Limassol, huitième du dernier championnat chypriote, a sauté sur l’occasion pour le recruter. "Il apportera son expérience, sa personnalité et son leadership au groupe", a déclaré le club dans un communiqué en fin de semaine.

Passé par le Mexique, la France, l’Espagne, la Belgique, l’Italie et le Portugal, Guillermo Ochoa va découvrir un septième pays, mais certainement pas pour y faire du tourisme.

Sur le banc lors de l’épopée victorieuse du Mexique à la Gold Cup 2025, il rêve de devenir le premier joueur de l’histoire à disputer six phases finales de Coupe du monde. Pour cela, il lui faudra retrouver sa place de titulaire et, peut-être, célébrer cet exploit chez lui, au Mexique, l’un des trois pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde.