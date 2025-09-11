Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Mandanda - Kebano - Eriksen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Mandanda - Kebano - Eriksen
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mandanda - Kebano - Eriksen

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Christian Eriksen était libre cet été, mais l'époque où il était cité à Anderlecht est révolue. Il a signé à Wolfsbourg. (Lire la suite)

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une page du football français se tourne. Steve Mandanda, iconique gardien des années 2010 à l'OM, a annoncé prendre sa retraite. (Lire la suite)

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Depuis deux ans, Neeksens Kebano évolue au Koweït. Il y a changé de crèmerie en toute fin de mercato. (Lire la suite)


L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40

11:40
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20

11:20
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00

11:00
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Eriksen - Mandanda - Kebano

09:30

09:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00

10:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30

09:30
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00

09:00
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30

08:30
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00

08:00
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20

07:20
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00

07:00
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30

06:30
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30

22:30
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57

21:57
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40

21:40
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20

21:20
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00

21:00
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20

20:20
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00

20:00
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30

19:30
Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

19:00

19:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40

18:40
1
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20

18:20
Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

18:00

18:00
Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00

17:00
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30

16:30
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00

16:00
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40

15:40
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40

14:40
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20

15:20

