Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Mandanda - Kebano - Eriksen

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mandanda - Kebano - Eriksen

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Christian Eriksen était libre cet été, mais l'époque où il était cité à Anderlecht est révolue. Il a signé à Wolfsbourg. (Lire la suite)

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une page du football français se tourne. Steve Mandanda, iconique gardien des années 2010 à l'OM, a annoncé prendre sa retraite. (Lire la suite)

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Depuis deux ans, Neeksens Kebano évolue au Koweït. Il y a changé de crèmerie en toute fin de mercato. (Lire la suite)