"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

Mi-septembre, et toujours aucune trace de Cédric Hatenboer avec l'équipe première d'Anderlecht. Le médian néerlandais ne reçoit pas la confiance de son entraîneur, Besnik Hasi.

Le mercato estival d’Olivier Renard n’a pas convaincu les supporters d’Anderlecht. Les Mauves ont recruté pour près de 16 millions d’euros, sans, pour le moment, apport clair et direct à l’effectif, tandis que les ventes prévues n’ont pas été réalisées, comme celles de Foket, Ashimeru, Flips ou Rits.

En fin de contrat dans un an, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren sont toujours là également, et seuls Kasper Dolberg (Ajax) et Jan-Carlo Simic, vendu miraculeusement en Arabie Saoudite contre 20 millions d’euros alors que le mercato était déjà fermé en Belgique, ont rapporté des liquidités dans les caisses bruxelloises. Louis Patris (1,75 M€) et Théo Leoni (600 000€) ne font qu'arrondir le total.

Hasi n'a "aucune confiance" en Cédric Hatenboer

Parmi les transferts estivaux réalisés par Olivier Renard, le milieu Cédric Hatenboer n’a pas encore eu la moindre chance avec l’équipe première. Et cela ne semble pas près de changer.

Comme nous l’écrivions, les exigences de Besnik Hasi pour ses milieux de terrain ont évolué. Il veut de l’endurance dans les duels et un énorme rayon d’action. Dans ces domaines, d’autres joueurs comme Llansana, Saliba et De Cat semblent actuellement plus adéquats, tandis que Hatenboer apporte surtout de la créativité.

Fin août, un prêt avait déjà été envisagé pour le joueur de 20 ans, qui est finalement resté à Neerpede. Cédric Hatenboer attend son heure avec les A, mais doit pour le moment se contenter des RSCA Futures. Cependant, Besnik Hasi n’a "aucune confiance en lui", écrit encore Het Nieuwsblad ce vendredi. Hatenboer a signé un contrat jusqu’en 2029, mais paie en ce début de saison le prix d’un effectif surchargé.