Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Le Beerschot a battu le RSCA Futures ce vendredi, mais la soirée de certains supporters s'est mal passée. Un essaim de frelons a enfin attaqué la tribune visiteurs !

Le Beerschot a passé une belle soirée sur le plan purement footballistique ce vendredi, les Rats l'emportant sur le score de 0-2 au RSCA Futures. Mais en tribunes, les choses se sont moins bien passées, et ce n'est pas à cause de débordements entre supporters.

En effet, les supporters visiteurs ont eu la mauvaise surprise d'être situés à proximité... d'un nid de frelons. C'est ce que raconte la Gazet van Antwerpen ce samedi, relayant les propos de la police de Deinze, où se jouait le match.

"Quinze personnes ont été piquées. Cinq d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital pour des soins ultérieurs, mais personne n'était en danger de mort. Les supporters ont alors été déplacés dans un autre bloc. Le match n'a pas été interrompu", lit-on.

Le nid se trouvait apparemment dans un hangar situé à proximité de la tribune temporaire du défunt SK Deinze, où les supporters du Beerschot ont été placés.

Une série d'événements fortuits, car les visiteurs devaient normalement être installés dans une autre tribune. Cependant, les services de sécurité locaux ont décidé de fermer une partie du secteur visiteurs et ont laissé les supporters du Beerschot occuper cette tribune... à leur grand dam.