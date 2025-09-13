Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Il n'y aura pas de déplacement piégeux sur une pelouse d'amateurs pour le RSC Anderlecht. La rencontre face à Ninove se déroulera au Lotto Park, une décision que le bourgmestre de la ville a pris le temps d'expliquer.

Est-ce une déception pour les supporters de Ninove ? Ils ne pourront pas assister au match de gala face au Sporting d'Anderlecht sur leur propre pelouse... mais devront se rendre à une vingtaine de kilomètres de là, au Lotto Park. Pas un bien long déplacement, et c'est aussi ce qui a poussé le bourgmestre de Ninove à prendre cette décision.

Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang), bourgmestre de Ninove, s'en est expliqué dans la Gazet van Antwerpen : "Pour des raisons de sécurité, le nombre de tickets pour ce match était limité à 1350 places. Cela aurait été impossible de fournir des tickets à tous les Ninovois qui souhaitaient s'y rendre, et nous comptons également beaucoup de supporters d'Anderlecht, avec au moins un club de supporters".

Délocaliser le match au Lotto Park va donc permettre à bien plus de supporters d'assister à ce match historique. "Ce n'est pas tous les jours que nous aurons l'opportunité d'affronter Anderlecht. Le Lotto Park n'est qu'à 20 kilomètres. Cela permettra à un maximum de supporters de Ninove d'assister au match".

Le KVK Ninove est actuellement en D1 VV et n'a pas l'ambition de devenir professionnel d'ici peu. "Si nous disposions d'un stade de 5-6000 places, bien sûr que nous aurions accueilli cette rencontre. Mais ce n'est plus le cas", pointe D'Haeseleer.

"Je pense donc que c'était la meilleure solution pour tout le monde, et je crois que le club aussi l'a bien compris. Cela permettra de ne décevoir personne". Même si la magie de la Coupe en prend un coup.