Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Adyb Fayd a signé son premier contrat professionnel au Standard. Il a déjà participé à deux rencontres avec le SL16 FC, cette saison.

La rencontre d'hier, marquée par la sortie de Josué Homawoo sur civière, montre une fois de plus que Vincent Euvrard aurait probablement préféré que son nouveau club recrute un défenseur supplémentaire avant la fin du mercato estival.

Ce ne fut pas le cas, et jusqu’au mois de janvier, le nouveau T1 des Rouches va devoir mordre sur sa chique pour constituer son effectif, qu’il pourrait compléter par un ou deux joueurs du SL16 FC, selon les besoins.

Un franco-égyptien passe professionnel au Standard

L’un d’eux vient d’ailleurs de signer son premier contrat professionnel. Il s’agit d’Adyb Fayd, joueur offensif de 20 ans, arrivé librement du centre de formation du Paris Saint-Germain fin juillet.

Après avoir participé aux rencontres face à l’UR Namur et Stockay avec le SL16 FC en D1 ACFF, le Franco-Égyptien a signé son contrat et pourrait, à terme, rejoindre les rangs de Vincent Euvrard.

Passé également par l’Al Ahly Sporting Club en Égypte, il évolue néanmoins à une position déjà bien fournie au Standard et devra donc se démarquer avec le SL16 FC pour obtenir sa chance avec les A.