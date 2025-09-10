Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Mats Rits est écarté de l'équipe première d'Anderlecht et rejoint la réserve, aux côtés d'Alexis Flips, Majeed Ashimeru et Thomas Foket.

L’entraîneur d'Anderlecht, Besnik Hasi, veut réduire la taille de son groupe. Avec plus de trente joueurs sous contrat, il estime qu’il est impossible de travailler efficacement avec l’équipe première.

Mats Rits n’a pas disputé la moindre minute cette saison avec les Mauves. Pourtant, il est resté professionnel et a continué à s’entraîner dur.

Un choix sportif

La décision n’a rien à voir avec son attitude. C'est un choix purement sportif, souligne le club.

Au milieu de terrain, Anderlecht a beaucoup de solutions. Des jeunes joueurs prometteurs comme Enric Llansana, Nathan De Cat et Dylan Saliba passent devant le vétéran Rits, âgé de 32 ans.

Son contrat arrive bientôt à échéance, ce qui réduit son rôle au sein du club. Il n’a pas trouvé de nouveau club et devrait rester écarté jusqu’au Nouvel An.