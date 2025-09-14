Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

La Gantoise se déplaçait à l'Antwerp cette après-midi. Un match mouvementé mais finalement victorieux pour les Buffalos.

Ivan Leko l'a répété tout l'été à qui voulait bien l'entendre : la saison de La Gantoise ne commençait réellement qu'en septembre, une fois le mercato terminé. Son équipe était donc attendue de pied ferme du côté de l'Antwerp. Un match synonyme de première titularisation pour Michal Skoras, arrivé du Club de Bruges.

Le premier tournant de la rencontre survient après moins d'un quart d'heure. Sur un long ballon en profondeur, Samuel Kotto se fait rouler dans la farine et commet la faute en tant que dernier homme. Le verdict était inévitable : un carton jaune laissant La Gantoise à dix pour plus de 75 minutes.

En sacrifiant Mathias Delorge pour renforcer sa défense, Ivan Leko a alors logiquement fait jouer son équipe beaucoup plus bas. Malgré cela, l'Antwerp est parvenu à trouver la faille à l'issue d'une phase arrêtée grâce à une reprise de son défenseur Rosen Bozhinov au second poteau (36e, 1-0).

Les Buffalos au courage

Sonnée, La Gantoise a tout de même trouvé les ressources pour égaliser avant la pause, sur une percée de Skoras, trop peu mis sous pression par la défense locale (45+1e, 1-1). Un but qui a tout changé pour les Buffalos : d'entrée de deuxième mi-temps, les visiteurs sont revenus à l'attaque et ont à nouveau fait mouche via Matisse Samoise, après un nouveau tir contré de Skoras (47e, 1-2).

Avec un homme de moins et tout le Bosuil pour pousser l'Antwerp, La Gantoise a ensuite souffert, concédant notamment un penalty à l'heure de jeu. Mais la sentence a finalement été revue suite à un hors-jeu. Les troupes d'Ivan Leko ont encore resserré les boulons pour finalement tenir leur victoire jusqu'au bout et s'offrir un résultat retentissant à Anvers, 1-2 score final.

