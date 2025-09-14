Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Cette après-midi, La Gantoise a frappé fort en s'imposant à l'Antwerp en infériorité numérique. Les réactions des deux entraîneurs étaient forcément très différentes.

Quand La Gantoise s'est retrouvée menée au score à dix contre onze au Bosuil, peu nombreux étaient les supporters qui croyaient à un retournement de situation de leur équipe. La surprise n'en a été que plus désagréable côté anversois : "Juste avant la mi-temps, on encaisse le 1-1. Pendant la pause, j'ai signalé certaines choses, mais quelques minutes après la reprise, nous encaissons le 1-2", peste Stef Wils en conférence de presse.

Ivan Leko se voulait logiquement plus positif, même si son équipe a dû composer avec les moyens du bord : "Je pense que par moments, nous avons montré que nous étions là pour jouer au football. Émotionnellement aussi, il était difficile de jouer à dix".



Fier de ses hommes

Depuis son passage à l'Antwerp, le Bosuil est toujours resté un endroit spécial pour l'entraîneur croate. Cela ne changera jamais. "J'aime venir dans ce stade. Il y a une ambiance formidable, les gens connaissent vraiment le football, ici. C'est pourquoi cette victoire est si importante pour notre équipe. Cela peut nous donner confiance".

Leko est surtout heureux d'enfin être fixé sur l'effectif avec lequel il va pouvoir travailler : "Ce fut une longue période de transferts. Cela nous a coûté trois ou quatre points. Nous pouvons maintenant nous entraîner à nouveau et continuer à monter en puissance".

Les Buffalos sont une nouvelle fois prêts à batailler jusqu'au bout pour accéder aux Champions Playoffs : "L'Antwerp et nous pouvons actuellement probablement être considérés comme étant sur un pied d'égalité", conclut Leko.