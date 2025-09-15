Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout depuis Bosuilstadion
Photo: © photonews

Pour ses débuts, Michal Skoras a porté La Gantoise et conduit son équipe vers une victoire au Bosuil.

Le Polonais était visiblement satisfait. "J'ai très bien joué, mais toute l'équipe a été très bonne. Avec un homme en moins, nous avons créé beaucoup de chances. Quant à la signification de mon geste de victoire après mon but, je la garde pour moi. C'est quelque chose de nouveau. Seule ma proche cercle d'amis connaît la signification. J'étais concentré sur les tâches que l'entraîneur m'avait confiées. Je reçois beaucoup de confiance de mes coéquipiers et de l'entraîneur."

Une différence avec son ancien club ? "J'ai également ressenti cela au Club de Bruges, mais parfois il faut que ça clic dans le football, tout comme dans la vie. On ne sait jamais quand cela se produit." Leko le place en tant que défenseur gauche et lui donne donc beaucoup de tâches défensives : "Les années précédentes en équipe nationale et lors d'un prêt en Pologne, j'ai également joué en tant que défenseur latéral."

Lire aussi… Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Skoras accorde de l'importance aux statistiques

Son but égalisateur sur le terrain d'Anvers, il ne l'oubliera pas de sitôt : "Oui, bien sûr, mon but est important. Si je dis que les statistiques ne sont pas importantes, vous pouvez me considérer comme fou. Pour pouvoir aider l'équipe de cette manière, c'est aussi un début de rêve. Je ne m'attendais pas à être titulaire dès le premier match. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai joué soixante-dix minutes d'affilée."

"Avec un but et une demi-passe décisive, il est le héros du match", loue Ivan Leko. "Il est ambidextre, j'aime ce type de joueur. Nous pouvons maintenant créer quelque chose au centre, mais aussi aller un contre un sur les côtés. De plus, sa volonté de défendre, de mettre la pression et de jouer pour l'équipe est importante. C'est pourquoi nous l'avons recruté."

De grandes attentes pour Skoras

Avait-il vu cette performance venir ? "J'espérais, mais je ne m'attendais pas. Quand on passe de Bruges à Gand, cela engendre de grandes attentes. Moi, les supporters et les médias attendons qu'il soit au top. Il est surtout un gars très sympa, qui veut encore travailler sur des choses après l'entraînement." L'entraîneur de l'Antwerp, Stef Wils, a été bref à propos de Skoras : "C'est un bon joueur avec des qualités. Un bon transfert pour Gand."

