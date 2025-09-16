Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Noah Ohio avait quitté le Standard précipitamment en janvier 2024, direction Hull City. Depuis, le Néerlandais se retrouve sur une voie de garage à Utrecht.

Quand Noah Ohio arrive du RB Leipzig en 2022, il est présenté comme un grand espoir du football néerlandais, et le club liégeois en attendait énormément. Mais l'attaquant formé à Manchester City va énormément décevoir, notamment sur le plan comportemental, et quitter le Standard en janvier 2024, d'abord prêté à Hull City.

L'été passé, il retournait aux Pays-Bas et signait à Utrecht contre 1 million d'euros, soit à peine moins que le prix dépensé par le Standard pour s'offrir ses services. Mais ce retour au pays ne s'est pas passé comme prévu : cet été, Ohio aurait dû partir, après avoir inscrit 5 buts en 23 matchs la saison passée.

C'est du moins ce qu'a expliqué son entraîneur, Ron Jans, lui aussi un ancien de la maison Rouche. "Il aurait été préférable pour Noah de se trouver un autre club cet été", déclare Jans à Ziggo Sport. "Car maintenant, il ne joue plus, et je trouve ça très dommage pour lui".

Si son coach est conscient qu'Ohio a besoin de temps de jeu, il n'est pas disposé à lui en offrir pour le moment. "Il a eu sa chance, et ce n'était pas suffisant à nos yeux", estime Ron Jans. "C'est très ennuyeux pour lui car il est dans une impasse : il est là, mais n'a pas de rôle à jouer".

Sous le maillot du Standard, Noah Ohio (22 ans) avait inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 45 rencontres. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Utrecht
Standard
Noah Ohio

Plus de news

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté Live

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté

19:28
Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

19:20
Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

19:00
La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

18:40
Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses" Interview

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

18:00
Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

13:30
Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

15:20
Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

17:00
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

17:30
"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
1
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
2
Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

15:40
L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

14:30
Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

15:00
Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

14:00
1
Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

12:40
1
"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

13:00
Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

11:20
"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

12:20
Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

11:40
La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

12:00
"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park Analyse

"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

10:30
"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

11:00
La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

09:30
"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

10:00
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

09:00
Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

08:00
"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

08:30
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

07:00
Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

07:40
Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

07:21
Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

06:30
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

22:00
La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

21:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved