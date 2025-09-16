Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Noah Ohio avait quitté le Standard précipitamment en janvier 2024, direction Hull City. Depuis, le Néerlandais se retrouve sur une voie de garage à Utrecht.

Quand Noah Ohio arrive du RB Leipzig en 2022, il est présenté comme un grand espoir du football néerlandais, et le club liégeois en attendait énormément. Mais l'attaquant formé à Manchester City va énormément décevoir, notamment sur le plan comportemental, et quitter le Standard en janvier 2024, d'abord prêté à Hull City.

L'été passé, il retournait aux Pays-Bas et signait à Utrecht contre 1 million d'euros, soit à peine moins que le prix dépensé par le Standard pour s'offrir ses services. Mais ce retour au pays ne s'est pas passé comme prévu : cet été, Ohio aurait dû partir, après avoir inscrit 5 buts en 23 matchs la saison passée.

C'est du moins ce qu'a expliqué son entraîneur, Ron Jans, lui aussi un ancien de la maison Rouche. "Il aurait été préférable pour Noah de se trouver un autre club cet été", déclare Jans à Ziggo Sport. "Car maintenant, il ne joue plus, et je trouve ça très dommage pour lui".

Si son coach est conscient qu'Ohio a besoin de temps de jeu, il n'est pas disposé à lui en offrir pour le moment. "Il a eu sa chance, et ce n'était pas suffisant à nos yeux", estime Ron Jans. "C'est très ennuyeux pour lui car il est dans une impasse : il est là, mais n'a pas de rôle à jouer".

Sous le maillot du Standard, Noah Ohio (22 ans) avait inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 45 rencontres.