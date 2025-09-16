"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges
Jorne Spileers semble avoir subi la pression du non départ de Joël Ordoñez au Club de Bruges. Le défenseur central n'était pas dans son assiette à l'Easi Arena et devrait probablement reperdre sa place.

Joël Ordoñez était proche de quitter le Club de Bruges cet été. Le défenseur équatorien n’était plus repris sur les feuilles de match afin d’éviter une blessure pouvant compromettre son transfert, ce qui a propulsé Jorne Spileers dans le onze de base.

Cependant, le défenseur central de 21 ans n’est finalement pas parti et il est de retour dans le noyau du Club de Bruges. Une mauvaise nouvelle pour Jorne Spileers, encore titulaire à la RAAL, mais impliqué sur le seul but de la partie, inscrit par Wagane Faye. S’il pensait passer la saison aux côtés de Brandon Mechele, le non-départ d’Ordoñez le replace dans une situation de remplaçant probable pour les prochains matchs.

"Il était devenu un joueur régulier en défense, progressant petit à petit. Jusqu’à ce qu’on apprenne qu’Ordoñez ne partait pas. Personne au Club n’était exceptionnel, à la RAAL. Mechele et lui laissaient trop d’espaces aux attaquants de La Louvière. Même sous pression, ils parvenaient à conserver le ballon. Sur le but, j’ai l’impression que Spileers ne bouge pas parce qu’il voit Jackers arriver", a commenté Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Jorne Spileers victime de la pression de Joël Ordoñez à Bruges ?

La situation n’est pas idéale pour Jorne Spileers. Joël Ordoñez doit impérativement jouer pour conserver sa valeur, et Brandon Mechele semble indéboulonnable. Visiblement sous pression ou pas totalement dans son assiette, Spileers a été remplacé dès la mi-temps à l’Easi Arena. Ordoñez a pris sa place, ce qui devrait aussi être le cas dans les semaines à venir.

"J’ai eu l’impression que des doutes se sont installés chez lui. Il était affecté par ce but. La pression d’Ordoñez, de retour sur le banc, est aussi difficile à gérer. Car Ordoñez redeviendra titulaire, c’est sûr, sinon sa valeur marchande chutera. J’ai donc compris ce changement, mais je l’ai trouvé pénible", a conclu l’ancien entraîneur de La Gantoise, devenu analyste dans le nord du pays.

