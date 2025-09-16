Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

Si le mercato est terminé en Europe, Jorthy Mokio continue de susciter l'attention de plusieurs cadors du continent, en vue des prochaines fenêtres de transferts.

Après avoir fait ses débuts avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam la saison dernière, en inscrivant notamment un magnifique but contre l'Union en Europa League, Jorthy Mokio cherche déjà à confirmer cette saison aux Pays-Bas.

Le jeune médian belge de 17 ans a participé à quatre des cinq premières rencontres d'Eredivisie depuis la reprise, mais une seule en tant que titulaire. Il est monté au jeu à trois reprises et est resté une fois sur le banc.

Jorthy Mokio encore très surveillé par les cadors européens

Si le mercato estival est évidemment terminé dans tous les championnats d'Europe, ses performances sont toujours scrutées de près par plusieurs clubs européens, en vue des prochaines périodes de transferts.

Selon le média anglais CaughtOffside, de nombreux scouts se rendent chaque semaine aux Pays-Bas pour suivre, depuis le stade, les prestations de Jorthy Mokio.

Les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid, sont évoqués, au même titre que Chelsea et les deux clubs de Manchester, City et United. Jorthy Mokio devra s'imposer comme un élément indispensable à l'Ajax s'il veut recevoir une réelle chance avec l'un de ces cadors européens, mais personne n'est passé à côté de son talent et aucun club ne veut manquer l'opportunité de le recruter, si elle se présente.