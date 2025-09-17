Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix
La prolongation de Joël Ordoñez au Club Bruges en a surpris plus d'un. L'Équatorien avait tout fait pour quitter le club cet été.
Joël Ordoñez visait un grand championnat, et pendant des semaines, tout portait à croire que son transfert allait aboutir.
Mais à la dernière minute, aucun club n’a voulu mettre sur la table la somme demandée par le Club de Bruges. Le transfert est tombé à l’eau, ce qui n’a pas manqué de frustrer le défenseur.
Más. Until 2029. 🔵⚫️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 16, 2025
Entre-temps, les tensions se sont apaisées et Ordoñez a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Il y a de grandes chances qu’il parte à l’été 2026, même si dans le football rien n’est jamais sûr.
Ordoñez contre Monaco ?
"J’ai eu une discussion avec Joël Ordoñez. Il m’a dit qu’il avait tourné la page. Et ce qu’on voit chaque jour à l’entraînement est positif", a expliqué Nicky Hayen en conférence de presse avant le match face à l’AS Monaco en Ligue des champions.
"Il était bien intégré dans le groupe. C’était une situation compliquée pour tout le monde, c’est une bonne chose qu’il reste. Est-ce qu’il sera titulaire demain ? On le saura une heure et demie avant le coup d’envoi."
