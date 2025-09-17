The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres
Photo: © photonews

Benfica a décidé de licencier son entraîneur Bruno Lage après la défaite surprise contre Qarabag. Son successeur devrait être un certain José Mourinho.

Bruno Lage a succédé à Roger Schmidt la saison dernière et a terminé à la deuxième place du championnat portugais, à seulement deux points du Sporting Portugal. Cette saison, Benfica a commencé par trois victoires en quatre matchs de championnat et une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais la défaite contre Qarabag fait tache.

Le directeur sportif Rui Costa a ainsi annoncé le départ de son entraîneur. Selon lui, la direction ne voyait pas d'évolution dans son jeu et voulait intervenir rapidement pour redresser la saison.

Mourinho dans les starting blocks

Selon des médias portugais comme Record et A Bola, c'est José Mourinho qui reprendra les commandes. Le Special One a lui-même été récemment limogé par Fenerbahçe, juste après l'élimination en barrage de Ligue des Champions contre... Benfica.

Mourinho devrait même déjà être présent sur le banc ce week-end. Pour le Portugais, ce sera un retour 25 ans plus tard à l'Estadio da Luz, où il a brièvement été l'entraîneur principal en 2000 avant de poursuivre sa carrière à União Leiria puis au FC Porto avant de passer par les plus grands championnats européens.

Dodi Lukebakio devrait donc prochainement être entraîné par un grand nom du football. Reste à savoir si l'aventure sera aussi prolifique qu'au FC Porto, où il avait remporté la Ligue des Champions en 2004.

