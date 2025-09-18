Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Grejohn Kyei fait toujours partie des indésirables du Standard. Les Rouches n'ont pas réussi à le vendre lors du mercato estival.

Avec encore deux ans de contrat au Standard, Grejohn Kyei n'est pas pressé de quitter la cité ardente. Débarqué libre de Clermont il y a un an, il n'a jamais convaincu, que ce soit chez les Rouches ou lors de son prêt à Charleroi.

Rapidement tombé en disgrâce sous Ivan Leko, l'attaquant de 30 ans n'a pas vu sa situation s'améliorer sous Mircea Rednic ou depuis l'arrivée de Vincent Euvrard. Il semble acquis que Kyei restera jusqu'au bout parmi les indésirables.

La rumeur tunisienne

Il y a quelques jours, le média tunisien Espérance Time l'annonçait comme le nouveau centre-avant de l'Espérance Tunis, précisant que le natif de Gonesse avait résilié son contrat avec le Standard.

Mais ce n'est pas ce qu'il nous revient. La tendance n'est pas à une résiliation de contrat. À l'heure d'écrire ces lignes, un départ de Kyei vers le championnat tunisien n'est donc pas dans les cartons.

Le Standard devrait donc devoir continuer à assumer le salaire du joueur et à voir le principal concerné demeurer dans le noyau B jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.