Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Photo: © photonews

Avant la rencontre entre Anderlecht et l'Antwerp, Besnik Hasi s'est adressé à la presse. Le coach est sous pression après un 1/6 et avant deux gros matchs à domicile.

Besnik Hasi était très satisfait de la mentalité entrevue contre le KRC Genk, qui a permis aux Mauves de prendre un point à 10 contre 11 pendant une heure. "Et avant cela, nous avons très bien joué une demi-heure, avec beaucoup d'intensité. Puis même à 10, nous avons continué à nous battre. Maintenant, cela demande confirmation", déclare-t-il. 

Anderlecht récupère deux joueurs avec Angulo et Saliba. Tristan Degreef a reçu un carton rouge contre Racing Genk et ne sera donc pas présent, mais Hasi a tenu à défendre son jeune joueur. 

"Vous présentez Degreef comme un "sale" joueur alors qu'il ne l'est pas du tout. Je sais comment cela fonctionne, la prochaine fois qu'il va au duel, il recevra directement un carton jaune. Vous devez arrêter avec ça", prévient le coach du RSCA. "Oui, j'étais fâché sur lui aussi, mais il faut aller de l'avant désormais".

Le nouveau venu Mihajlo Ilic sera pour la première fois dans la sélection anderlechtoise ce samedi. "Mihajlo assimile rapidement les choses. Il vient de Bologne où il a participé à la préparation. Son dernier match amical remonte à trois semaines, donc il est encore trop tôt pour une place de titulaire", a déclaré Hasi.

Après une défaite à l'Union et un partage à la maison, le Sporting doit se reprendre et a besoin de victoires face à l'Antwerp puis face à La Gantoise, afin de prouver qu'il peut rivaliser avec les candidats aux tickets européens...

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (20/09).

