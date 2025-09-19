"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

Le week-end dernier, malgré sa supériorité numérique face à Anderlecht, le KRC Genk n'a pratiquement pas su se créer d'occasions. Rebelote contre Charleroi, avec une nouvelle défaite 0-1 à domicile. Le bilan est décevant : 8 points sur 21.

"8 sur 21, c’est trop peu. Nous le savons aussi. Comme je l’ai déjà dit : c’est à nous de réagir maintenant. Et cela commence dimanche contre l’Union", a confié Matte Smets au Het Belang van Limburg après la défaite 0-1 contre Charleroi.

Montrer une réaction, voilà la devise pour Genk désormais

"Tout le monde s’est donné à cent pour cent, mais au final nous perdons quand même. C’est normal que les supporters soient frustrés. Nous le sommes aussi. Mais ce n’est pas le moment de baisser la tête."



Le programme du KRC Genk s’annonce chargé. Ce week-end, l’Union SG est le prochain adversaire. Dans les semaines à venir, les Limbourgeois enchaîneront aussi les matches en semaine en Europa League, en commençant par les Rangers en Écosse.

Smets en est bien conscient : il ne faut surtout pas baisser les bras. "Nous devons rester forts, garder le groupe soudé et nous préparer pour le prochain match."

Et donc, tout commence face à l’Union SG, une équipe sur un nuage après sa victoire contre le PSV en Ligue des Champions. Genk peut-il en profiter pour créer la surprise ? L’écart est actuellement de neuf points et ils veulent à tout prix éviter qu’il ne grimpe à douze.