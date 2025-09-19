Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

Après une semaine réussie en Ligue des Champions, les clubs belges grignotent un peu de leur retard sur les Pays-Bas et le Portugal dans la course aux deux tickets directs pour la Ligue des Champions.

Les excellentes prestations de l’Union et du Club de Bruges en Ligue des Champions ont provoqué une véritable euphorie chez tous ceux qui portent le football belge dans leur cœur. Et pas seulement en raison des résultats eux-mêmes.

Ces victoires sont également une excellente nouvelle pour le coefficient belge. Grâce aux deux succès, la Belgique engrange 0,8 point supplémentaire au classement. Un classement essentiel puisqu’il détermine la répartition des tickets européens.



Lire aussi… "On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

Actuellement, la Belgique occupe la huitième place. Cette position offre un ticket direct pour la phase de groupes de la Ligue des Champions et une place en troisième tour préliminaire. Si les clubs belges parvenaient à grimper jusqu’à la sixième place, deux équipes se qualifieraient directement pour la plus prestigieuse des compétitions.

Pas de représentant en Conference League

Les défaites de l’Ajax, du PSV et du Benfica permettent à la Belgique de se rapprocher légèrement des nations qui la précèdent. Mais les dépasser dès cette saison semble quasi impossible, surtout parce que les Pays-Bas et le Portugal comptent encore des représentants en Ligue Europa et en Conference League, compétitions qui rapportent généralement beaucoup de points. De plus, avec les éliminations prématurées de Charleroi et Anderlecht, la Belgique ne possède aucun club en Conference League. Le Racing Genk reste toutefois engagé en Ligue Europa.

À noter que le coefficient se calcule toujours sur les cinq dernières saisons. Or, la saison prochaine, les Pays-Bas et le Portugal perdront une année exceptionnelle dans ce calcul. Sur le classement virtuel de la saison prochaine, la Belgique se retrouve ainsi provisoirement à la sixième place. Les prochains mois s’annoncent donc palpitants dans la lutte pour décrocher un deuxième ticket direct en Ligue des Champions.