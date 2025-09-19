La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

À la fin du mois de septembre débutera la Coupe du Monde U20, au Chili. Une compétition pour laquelle plusieurs joueurs de Jupiler Pro League ont été sélectionnés.

C'est un coup dur pour certains clubs de Jupiler Pro League : à partir du 27 septembre se tient la Coupe du Monde U20 au Chili, pour laquelle plusieurs joueurs du championnat ont été sélectionnés. La Belgique elle-même n'y participe cependant pas.

Le Maroc a appelé plusieurs têtes connues et privera le RSC Anderlecht de deux joueurs : Ali Maamar et Anas Tajaouart. Maamar a peu de temps de jeu avec l'équipe A et Tajaouart encore moins, mais ne pourra pas non plus aider le RSCA Futures durant plusieurs rencontres.



Yassine Khalifi, arrivé cet été au Sporting Charleroi, a lui aussi été repris par les U20 du Maroc. Le milieu de terrain n'a disputé que 34 minutes depuis son arrivée, et n'était pas dans l'effectif lors des deux derniers matchs.

La France a appelé de son côté Justin Benguin, jeune gardien de but du RWDM, qui reste sur le banc cette saison jusqu'à présent. Mais un absent est à noter chez les Bleuets : Steve Ngoura avait bel et bien été appelé par Bernard Diomède, mais le Cercle n'a pas libéré son attaquant, auteur de 3 buts en 7 matchs.