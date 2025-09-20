🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart
Photo: © photonews

Bilal El Khannouss a rejoint cet été le VFB Stuttgart en provenance de Leicester City. Ce vendredi soir, il a ouvert son compteur de buts !

Le VFB Stuttgart a recruté en prêt cet été l’ancien joueur de Genk, Bilal El Khannouss, au club anglais de Leicester City, relégué de Premier League. Une opportunité idéale pour le jeune talent de poursuivre sa progression et de rester sous le radar des grands clubs européens, mais aussi du sélectionneur marocain.

Vendredi soir, le milieu offensif a déjà marqué les esprits en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs, lors de la réception de St. Pauli, l’équipe dirigée par Alexander Blessin.

Il y a quelques années encore, ils posaient côte à côte, tout sourire, lors des Jupiler Pro League Awards. Mais cette fois, seul El Khannouss avait de quoi sourire.

Dans la surface, il a été servi et, d’une touche de balle soyeuse, il a envoyé le ballon au fond des filets. De quoi lever tout un stade !

Ce but a permis au VFB Stuttgart de mener 2-0 et à El Khannouss d’inscrire son tout premier but avec son nouveau club.

