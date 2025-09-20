"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

Le président de La Louvière, Salvatore Curaba, est revenu sur le début de saison de son équipe fraîchement promue dans l'élite du football belge. Le club réalise actuellement un début d'exercice prometteur d'un point de vue du contenu.

Les Loups ont jusqu'à présent pris sept points en sept rencontres. Un bilan plutôt faible, mais loin d’être alarmant au vu des adversaires comme le dit le président à Sudinfo : "Je suis content qu’on ait eu ce début de calendrier. Grâce à cela, le stade a été sold-out à chaque rencontre. On a quand même gagné contre Charleroi et Bruges, des victoires qui nous rassurent. Et contre l’Union, on a fait une partie du boulot. On mérite même davantage, quatre ou cinq points de plus avec un peu de chance."

Le plus dur reste à venir

La Louvière s’apprête désormais à affronter des adversaires plus abordables. Il y aura un match à Louvain et à Dender mais aussi la réception de Zulte Waregem et de Westerlo. "Le plus dur reste à venir avec ces matches à enjeux. Et en même temps, je fais totalement confiance au staff sportif mis en place. On peut se sauver avec une trentaine de points, on est donc dans le bon. Je m’occupe très, très peu de la partie sportive parce que je trouve qu’on fait de l’excellent boulot depuis deux ans. Et c’est le club qui importe à mes yeux. Il faut comprendre qu’il y a eu le tome 1 de la RAAL qui est un best-seller. Tout le monde dit que c’est formidable ce qu’on a réalisé."

"Maintenant, il y a le tome 2. Malheureusement, on doit oublier le premier pour réussir le suivant. Chez Easi, on est déjà dans le tome 3. Il y a eu des périodes extrêmement importantes et la dernière a été mon départ du comité de direction pour fonder la RAAL. Et ce tome 3 a été vraiment réussi puisque Easi est passé de 250 à 550 personnes et a remporté beaucoup de prix. À la RAAL, avec un peu de recul, j’ai l’impression que tout est allé un peu trop vite," poursuit-il.

Un club qui évolue extrêmement rapidement : "On est monté en D1A en huit saisons dont deux années de Covid, donc tout va vraiment un peu trop vite. Mais on a bâti un stade en douze mois de travaux plus le terrassement, c’est formidable."

"Et on est content que cela arrive, on préfère jouer contre Bruges que face à des plus petites équipes. Mais c’est très important de continuer à tout consolider, à tout organiser, à mettre des process en place."

