"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

Anderlecht reçoit l'Antwerp ce samedi au Lotto Park. Le jeune milieu de terrain Nathan De Cat espère, comme la semaine dernière face au KRC Genk, débuter la rencontre en tant que titulaire.

C’est l’une des belles histoires du côté d’Anderlecht depuis le début de saison : l’éclosion de Nathan De Cat, 17 ans. Alors que la saison dernière, il n’avait fait que quelques apparitions en fin de championnat, il se retrouve désormais titulaire dans la majorité des matchs.

De Cat est un milieu de terrain longiligne, doté d’une excellente technique. "Ça peut parfois paraître un peu maladroit, mais j’ai une bonne technique. Je l’ai acquise grâce à la formation des jeunes. Le geste de Zidane est mon mouvement préféré", confie-t-il au Nieuwsblad.



Interrogé sur ses points à améliorer, De Cat sait déjà où progresser : "Mon rôle en tant que milieu, c’est d’aller fort dans les duels. Si je ne le fais pas, à ce niveau, on me dépasse. Et je ne suis pas le plus rapide. Souvent, je trouve que je dois encore devenir un peu plus méchant."

Autre détail marquant chez De Cat : ses minuscules protège-tibias et ses chaussettes baissées avec lesquelles il évolue. "Ces chaussettes baissées, je le fais pour le style. Mes parents trouvent ça dangereux, l’entraîneur trouve ça ridicule. C’est juste quelque chose que beaucoup de jeunes joueurs font. Regardez Tristan Degreef. Et si jamais une chaussure à crampons venait vraiment s’écraser sur mon tibia, ça ferait mal même avec de grands protège-tibias. Peut-être que je changerai d’avis à ce moment-là."

De Cat bénéficie de la confiance de Besnik Hasi, mais il devra continuer à se battre pour conserver sa place de titulaire. Nathan Saliba revient de suspension et a montré de réels progrès ces dernières semaines. Quant à Enric Llansana, il semble pour l’instant être une valeur sûre au milieu de terrain.