Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce
Deux matchs, deux ambiances en Challenger Pro League. Eupen et le Patro se quittent sur un 0-0, le Beerschot a écrasé les Francs Borains 4-1.
En Challenger Pro League, la sixième journée a montré plusieurs visages. un nul sans but à Eupen, un carton du Beerschot et une nouvelle défaite pour Seraing.
Domination stérile
À Eupen, la domination des Pandas est restée stérile. Malgré la possession et plusieurs tentatives, ils n’ont cadré qu’un seul tir. En face, le Patro a résisté sans se montrer beaucoup plus inspiré. Un partage qui n’arrange personne.
Correction du Beerschot
Le Beerschot a pris les devants contre les Francs Borains à la 24e minute grâce à Glenn Claes. Après la pause, les Anversois ont pris le contrôle du match. Jordanov, Vula et Van La Parra ont chacun ajouté. Jasper Van Oudenhove a sauvé l'honneur à la 90ème minute, score final 4-1.
La crise à Seraing
Seraing traverse un début de saison difficile. Les Métallos ont chuté à domicile face à Jong Gent 0-2, Mohamed El Adfaoui a inscrit un doublé, un but dans chaque mi-temps.
Au classement, Eupen est cinquième avec 11 points et le Patro est derrière, septième avec 10. Le Beerschot monte sur le podium à la troisième place. Plus bas, les Francs Borains sont 13es et Seraing reste coincé à la 14e place.
