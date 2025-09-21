Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg
Photo: © photonews

Le Fan Council du RSC Anderlecht a posé pas mal de questions épineuses aux hommes forts du RSC Anderlecht cette semaine. Voici leurs réponses, notamment au sujet de la gestion du mercato pour le poste d'attaquant.

La direction d'Anderlecht est sous pression après le début de saison chahuté de l'équipe. Le mercato a longtemps été frustrant, plusieurs indésirables n'ont pas trouvé de porte de sortie. Sur le terrain, le Sporting a été éliminé deux fois pour le prix d'une en Coupe d'Europe et reste sur cinq matchs sans victoire.

"Nous ne sommes pas euphoriques quant à la façon dont tout s'est déroulé. Nous sommes conscients de l'impact de l'élimination de la défaite Häcken pour les supporters, mais aussi sur le plan sportif et financier pour le club. Cela va nous poursuivre pendant longtemps", concède Olivier Renard.

Un noyau dicté par les circonstances

"Aurions-nous été encore plus avancés dans la constitution de l'effectif en cas de qualification européenne ? Oui, absolument. Mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. En même temps, nous voyons l'évolution et les progrès réalisés par l'équipe dans ce contexte", poursuit le directeur sportif des Mauves.

Reste la question du poste de numéro neuf. Pourquoi Kasper Dolberg n'a-t-il pas été remplacé ? "Bien sûr, des pistes ont été envisagées pour recruter un attaquant supplémentaire, mais nous en sommes arrivés à la conclusion que cela représentait un trop grand risque d'investir dans un contrat lourd, sachant que nous avons Luis Vazquez, Adriano Bertaccini et Cvetkovic pour lutter sur deux fronts".

Quant au transfert du Danois à l'Ajax pour dix millions, Renard n'était pas en position de force : "Bloquer un Dolberg qui voulait absolument retourner à l'Ajax et le maintenir ici aurait fait du tort à tout le monde".

