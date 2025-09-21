Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures
Photo: © photonews

Yasin Özcan a rejoué avec Anderlecht, hier. Mais c'était avec l'équipe U23, face au RFC Liège en D1B.

Au mois d'août, Anderlecht s'est fait prêter Yasin Özcan en provenance d'Aston Villa, qui venait tout juste de l'acquérir du côté de Kasimpasa. Un joli coup : le garçon est estimé à 7,5 millions par Transfermarkt et a fait ses débuts en équipe nationale turque en juin. Mieux : il peut évoluer comme défenseur central, mais aussi comme arrière gauche.

Après une première montée contre le Sheriff Tiraspol, Besnik Hasi l'a lancé lors du match aller contre l'AEK Athènes. Malgré une bonne première mi-temps du joueur et de l'équipe, Özcan a cédé sa place au repos.

Le natif d'Istanbul doit encore retrouver du rythme mais n'en a guère eu l'occasion : on ne l'a plus revu sur le terrain depuis lors : il n'a pas quitté le banc contre Dender, l'Union et Genk malgré les défections dans l'arrière-garde.

Quel rôle dans les mois à venir ?

Entre-temps, Mihajlo Ilić est arrivé en prêt de Bologne. Hier, c'est le Serbe qui a pris place sur le banc. Özcan a découvert le championnat belge, mais en D1B : Hasi l'a envoyé prendre du temps de jeu avec les RSCA Futures.

L'ancien de Kasimpasa a joué les 90 minutes contre le RFC Liège, match qui s'est soldé sur un partage 1-1. Même si jouer avec les U23 ne doit pas être compris comme une punition, Yasin Özcan va devoir s'accrocher : malgré le départ de Jan-Carlo Simic en Arabie Saoudite, Hasi a trouvé sa défense centrale avec le duo Hey - Kana.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
