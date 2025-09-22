Interview 🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche
Photo: © photonews
Deviens fan de RAAL La Louvière! 43

Deuxième titularisation, et déjà deuxième victoire pour Yllan Okou avec la RAAL. Le défenseur central français signe des débuts rêvés sous le maillot des Loups.

Grâce à un doublé de Jerry Afriyie en première période, la RAAL est parvenue à renverser Louvain, samedi, pour décrocher sa première victoire à l’extérieur de la saison ainsi que son premier 6/6.

"Comme tout le monde le sait, ce n’était pas évident d’enchaîner à l’extérieur. On a pris nos premiers points, mais il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Il nous reste encore une finale à jouer la semaine prochaine et on fera tout pour l’emporter", déclarait Yllan Okou à notre micro après la rencontre.

Deux titularisations et deux victoires pour Yllan Okou à la RAAL

Arrivé libre de Bastia durant l’été, le défenseur central français de 22 ans honorait sa deuxième titularisation, après celle face au Club de Bruges. Entré en cours de jeu lors des trois matches précédents, il est appelé à devenir l’une des pièces maîtresses de la défense louviéroise. Les deux succès enregistrés lors de ses deux premières titularisations viennent confirmer cette tendance.

"On était en dedans pendant les dix ou quinze premières minutes et ils ont réussi à marquer. Cela nous a réveillés. On a su faire preuve de caractère pour revenir et ensuite gagner ce match", confie-t-il, avant d’évoquer son duel avec Sory Kaba, revenu à Louvain en fin de mercato estival.

Faire tourner le chronomètre, ça fait partie du jeu"

"Avant le match, on m’avait dit qu’un nouveau joueur allait débuter, celui qui a marqué. À la base, on ne pensait pas qu’il serait aligné d’entrée, mais le staff m’a prévenu qu’un attaquant de grande taille commencerait. J’étais donc préparé."

En fin de rencontre, la RAAL La Louvière a su faire preuve d’un brin de malice et de roublardise pour conserver les trois points, un élément rarement observé chez un promu. "Cela fait partie du jeu : savoir gérer, faire tourner le chronomètre. Ce sont des choses qu’on travaille aussi un peu à l’entraînement et qu’on se dit dans le vestiaire", a conclu Yllan Okou.

 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Yllan Okou

Plus de news

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

14:00
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

13:40
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
2
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00
Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

08:30
Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

07:40
1
Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

07:20
Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

08:00
Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

07:00
Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

06:00
Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

22:30
Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

23:00
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
3
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
1
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

20:40
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
7
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

21/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved