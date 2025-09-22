🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

Deuxième titularisation, et déjà deuxième victoire pour Yllan Okou avec la RAAL. Le défenseur central français signe des débuts rêvés sous le maillot des Loups.

Grâce à un doublé de Jerry Afriyie en première période, la RAAL est parvenue à renverser Louvain, samedi, pour décrocher sa première victoire à l’extérieur de la saison ainsi que son premier 6/6.

"Comme tout le monde le sait, ce n’était pas évident d’enchaîner à l’extérieur. On a pris nos premiers points, mais il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Il nous reste encore une finale à jouer la semaine prochaine et on fera tout pour l’emporter", déclarait Yllan Okou à notre micro après la rencontre.

Deux titularisations et deux victoires pour Yllan Okou à la RAAL

Arrivé libre de Bastia durant l’été, le défenseur central français de 22 ans honorait sa deuxième titularisation, après celle face au Club de Bruges. Entré en cours de jeu lors des trois matches précédents, il est appelé à devenir l’une des pièces maîtresses de la défense louviéroise. Les deux succès enregistrés lors de ses deux premières titularisations viennent confirmer cette tendance.

"On était en dedans pendant les dix ou quinze premières minutes et ils ont réussi à marquer. Cela nous a réveillés. On a su faire preuve de caractère pour revenir et ensuite gagner ce match", confie-t-il, avant d’évoquer son duel avec Sory Kaba, revenu à Louvain en fin de mercato estival.

Faire tourner le chronomètre, ça fait partie du jeu"

"Avant le match, on m’avait dit qu’un nouveau joueur allait débuter, celui qui a marqué. À la base, on ne pensait pas qu’il serait aligné d’entrée, mais le staff m’a prévenu qu’un attaquant de grande taille commencerait. J’étais donc préparé."

En fin de rencontre, la RAAL La Louvière a su faire preuve d’un brin de malice et de roublardise pour conserver les trois points, un élément rarement observé chez un promu. "Cela fait partie du jeu : savoir gérer, faire tourner le chronomètre. Ce sont des choses qu’on travaille aussi un peu à l’entraînement et qu’on se dit dans le vestiaire", a conclu Yllan Okou.