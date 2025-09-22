Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Photo: © photonews

Dans cinq jours, la Coupe du Monde U20 débute au Chili. Pour Anderlecht, cela pourrait avoir des répercussions jusqu'en équipe première.

À l'heure de citer les compétitions internationales privant les clubs de leurs joueurs en pleine saison, la Coupe d'Afrique des Nations est souvent avancée. Mais cet automne verra également la tenue de la Coupe du Monde U20, accueillie par le Chili du 27 septembre au 20 octobre.

Sélectionneur des espoirs marocains, Mo Ouahbi connaît particulièrement bien le vivier anderlechtois pour y avoir été formateur pendant de longues années. Deux des joueurs sélectionnés viennent d'ailleurs de Neerpede.

Lire aussi… La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

Le premier d'entre eux, Anas Tajaouart, capitaine des RSCA  Futures, s'est déjà envolé pour rejoindre la délégation marocaine. Mais pour Ali Maamar, la situation est plus complexe.

Le Sporting réfléchit

La Dernière Heure rapporte qu'Anderlecht pourrait refuser que son joueur rejoigne le Chili pour les prochaines semaines. C'est que les options sont particulièrement peu nombreuses pour Besnik Hasi à l'arrière gauche, Ilay Camara n'étant toujours pas remis de sa rechute.

Les Marocains débutent leur tournoi dimanche face à l'Espagne, Ouahbi attend donc de savoir s'il pourra oui ou non compter sur son joueur. Anderlecht devrait décider à l'issue du match de demain soir face à La Gantoise. D'autres clubs de Pro League font face à pareil dilemme.

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (23/09).

Anderlecht
La Gantoise

14:40
16:20
15:00
13:00
14:00
15:30
14:20
13:20
13:40
12:40
12:20
12:00
11:00
11:40
10:30
11:20
10:00
07:40
09:30
08:30
09:00
07:20
08:00
07:00
06:00
22:30
23:00
20:00
22:00
19:30
21:30
20:40
20:20
19:00
17:55
21/09

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
