Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Dans cinq jours, la Coupe du Monde U20 débute au Chili. Pour Anderlecht, cela pourrait avoir des répercussions jusqu'en équipe première.

À l'heure de citer les compétitions internationales privant les clubs de leurs joueurs en pleine saison, la Coupe d'Afrique des Nations est souvent avancée. Mais cet automne verra également la tenue de la Coupe du Monde U20, accueillie par le Chili du 27 septembre au 20 octobre.

Sélectionneur des espoirs marocains, Mo Ouahbi connaît particulièrement bien le vivier anderlechtois pour y avoir été formateur pendant de longues années. Deux des joueurs sélectionnés viennent d'ailleurs de Neerpede.



Le premier d'entre eux, Anas Tajaouart, capitaine des RSCA Futures, s'est déjà envolé pour rejoindre la délégation marocaine. Mais pour Ali Maamar, la situation est plus complexe.

Le Sporting réfléchit

La Dernière Heure rapporte qu'Anderlecht pourrait refuser que son joueur rejoigne le Chili pour les prochaines semaines. C'est que les options sont particulièrement peu nombreuses pour Besnik Hasi à l'arrière gauche, Ilay Camara n'étant toujours pas remis de sa rechute.

Les Marocains débutent leur tournoi dimanche face à l'Espagne, Ouahbi attend donc de savoir s'il pourra oui ou non compter sur son joueur. Anderlecht devrait décider à l'issue du match de demain soir face à La Gantoise. D'autres clubs de Pro League font face à pareil dilemme.