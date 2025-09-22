Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

OHL vit un début de saison décevant. À Den Dreef, les choix de David Hubert interrogent, et le crédit du T1 paraît déjà sérieusement entamé.

En s’imposant samedi sur la pelouse de Louvain, la RAAL La Louvière est sortie de la zone rouge et peut souffler. Le constat est bien plus sombre du côté d’OHL, où le début de saison tourne au casse-tête.

Sous les ordres de David Hubert, les Louvanistes n’ont récolté que sept unités en huit journées de championnat. Le bilan est famélique : un partage inaugural face à Charleroi, puis deux victoires, face au Dender de Vincent Euvrard et au Standard de… Vincent Euvrard. Deux succès particuliers, qui traduisent davantage une histoire d’entraîneurs qu’une dynamique collective.

Car pour le reste, Louvain déçoit. Et c’est peu dire. Les ambitions du club étaient clairement éloignées de la lutte pour le maintien. Avec les renforts estivaux de Noë Dussenne, Casper Terho, Henok Teklab ou encore Takuma Ominami, on était en droit d’attendre beaucoup plus. Or, dans le jeu, l’équipe ne propose quasiment rien depuis plusieurs semaines.

David Hubert doit trouver la solution à Louvain, et vite

Les choix de David Hubert suscitent aussi l’incompréhension. Contre la RAAL, il avait décidé de laisser Ikwuemesi, Mathieu Maertens, Youssef Maziz, Henok Teklab et Casper Terho sur le banc au coup d’envoi. Autant de profils créatifs qui auraient pu – et dû – alimenter un Sory Kaba déjà précieux depuis son retour, et qui reste l’un des rares motifs d’espoir.

Ces décisions fragilisent davantage l’image du coach. Son équipe, en manque criant de personnalité dans le dernier tiers, s’est effondrée dès l’égalisation de La Louvière, après un premier quart d’heure pourtant encourageant. De quoi accentuer encore la frustration d’un public qui attend bien plus d’un OHL censé viser la colonne de gauche.

Des reproches similaires accompagnaient déjà David Hubert lorsqu’il officiait encore sur le banc d’Anderlecht. Et si ni les résultats ni le contenu ne s’améliorent rapidement, l’ancien milieu de terrain pourrait bien connaître la même finalité au King Power at Den Dreef.