Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Lors de la rencontre entre le Sporting Charleroi et Zulte Waregem, Aiham Ousou a été exclu dès la 24e minute. Ce mercredi, le défenseur central reçoit une bonne nouvelle : il n'est pas suspendu pour la réception de Malines, dimanche.

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives, le Sporting Charleroi a connu un petit coup d'arrêt le week-end dernier contre Zulte Waregem. Les Zèbres avaient pourtant ouvert le score en début de partie, mais l'exclusion d'Aiham Ousou après 25 minutes a rebattu toutes les cartes.

Une décision qui avait rendu Mehdi Bayat fou de rage. L'homme fort des Carolos avait déversé sa colère sur l'arbitrage en zone mixte, lors d'une sortie qui pourrait, finalement, s'avérer bien plus calculée qu'elle n'en avait l'air.

Aiham Ousou pas suspendu après son exclusion contre Zulte Waregem

Alors que Mehdi Boukamir a remplacé Aiham Ousou au pied levé, Rik de Mil s'attendait probablement à devoir confirmer le Marocain de 21 ans dans sa défense centrale pendant qu'Ousou purgeait sa suspension.

Il n'en sera rien. En effet, le parquet a requis une suspension d'un match avec sursis et une amende de 500 € à l'encontre du Syrien de 25 ans. Une proposition, bien sûr, acceptée par Charleroi.

Titulaire à chaque match depuis le début de la saison et très important aux yeux de Rik de Mil, Aiham Ousou sera donc bien disponible pour la réception de Malines, dimanche (18h30). Une bonne nouvelle pour les Zèbres.