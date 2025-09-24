Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino
Photo: © photonews
L'été prochain, la Coupe du monde réunira 48 pays pour la première fois. Mais Gianni Infantino voit déjà plus grand pour l'avenir.

La Coupe du monde, organisée l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera la première de l’histoire à réunir 48 pays. Lors du Mondial 2022 au Qatar, le tournoi final ne comptait encore que 32 participants.

Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne compte pas s’arrêter à 48. Ce mardi, lors d’une réunion avec plusieurs dirigeants sud-américains, il a évoqué la possibilité d’élargir encore le nombre de participants.

Un Mondial à 64 pays ?

C’est ce qu’écrit le Nieuwsblad. Selon le média, Infantino souhaiterait que la Coupe du monde 2030, qui se déroulera dans pas moins de six pays (Espagne, Portugal, Maroc, Uruguay, Paraguay et Argentine), accueille 64 nations.

"Nous croyons en une Coupe du monde 2030 historique", a déclaré Alejandro Dominguez, président de la confédération sud-américaine (CONMEBOL). D’après des sources argentines, Dominguez soutiendrait pleinement l’idée d’Infantino.

Si cette expansion devait se concrétiser, pas moins de 128 matchs seraient disputés en 2030 pour désigner le champion du monde. À titre de comparaison, la Coupe du monde au Qatar n’en comptait que 64.

Belgique

