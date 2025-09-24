Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Photo: © photonews
Malgré les éliminations d'Anderlecht et de Charleroi, les clubs belges se font remarquer sur la scène européenne après les premières victoires de l'Union et du Club de Bruges en Ligue des Champions. C'est le moment choisi par Bart Verhaeghe pour relancer le débat sur la BeNeLiga.

Des discussions avaient déjà eu lieu par le passé entre de grands clubs belges et néerlandais concernant la création d'une telle compétition transfrontalière. Ce sont surtout nos voisins du nord qui n'avaient pas perçu l'intérêt de la BeNeLiga.

Mais depuis, l'écart se resserre considérablement entre les meilleurs clubs des Pays-Bas et de Belgique. Encore la semaine dernière en Ligue des Champions, l'Union s'est imposée largement au PSV Eindhoven, l'Ajax Amsterdam a subi la loi de l'Inter Milan, tandis que le Club de Bruges a véritablement écrasé l'AS Monaco au Jan Breydelstadion.

Bart Verhaeghe relance le débat sur la BeNeLiga

Le moment choisi par Bart Verhaeghe, l'actionnaire principal des Blauw & Zwart, pour relancer le débat de la BeNeLiga. "Nous devons absolument oser à nouveau envisager une BeNeLiga de manière positive", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "La Belgique, petite nation de football, doit prendre conscience que les cinq grands championnats s'éloignent de plus en plus."

Si ce n'est pas vraiment ce que montre le coefficient UEFA, où la Belgique pourrait bientôt remettre en cause la cinquième place de la France, Bart Verhaeghe estime que les Pays-Bas et le Portugal sont dans une situation similaire à celle de notre pays, avec les cinq grands championnats qui s'éloignent. Les fédérations doivent agir avant qu'il ne soit trop tard, selon lui.

"Cela ne sert à rien de réclamer plus d'argent par solidarité. Il faut se remettre en question et envisager des alternatives." L'une d'entre elles pourrait donc être la BeNeLiga. Les discussions reprendront-elles bientôt ? Rien n'est prévu. Mais si Verhaeghe a quelque chose en tête…

FC Bruges
Bart Verhaeghe

