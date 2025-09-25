Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

Fabio Silva attend avec impatience ses débuts avec le Borussia Dortmund. Mais il est actuellement blessé.

Cet été, Fabio Silva a enfin quitté Wolverhampton. Après l'avoir envoyé à quatre reprises en prêt, les Wolves l'ont cédé pour plus de 22 millions au Borussia Dortmund, réinvestissant le montant dans l'arrivée de Tolu Arokodare.

Mais Fabio Silva n'a pas encore pu effectuer ses débuts avec le BVB. Il est en effet arrivé blessé. Avant même ses premières minutes, le Portugais créé la polémique. Dans la Ruhr, certains s'étonnent de cette absence et n'étaient pas au courant de son état physique, l'accusant même d'avoir caché son opération.

Aucun malentendu avec Dortmund

Le joueur a remis les choses au clair dans le Ruhr Nachrichten : "Rien n'a jamais été délibérément dissimulé ! La situation n'était pas celle décrite dans les médias. Il est vrai que j'ai été opéré la saison dernière. Mais rien n'a jamais été délibérément caché. J'étais joueur de Wolverhampton au moment de l'opération. Avec le club et mon entourage, nous avons décidé à l'époque de ne divulguer aucun détail sur la blessure ni sur l'intervention", explique-t-il.

"Lors de mes discussions avec les responsables du BVB, il s'agissait avant tout de leur montrer que je voulais absolument rejoindre Dortmund, malgré les autres options et les rumeurs. Il était clair que je ne pouvais pas jouer immédiatement. Les médecins et la direction ont bien évalué la situation. L'opération a eu lieu début juin et j'avais déjà repris un entraînement léger. J'étais donc en phase finale de convalescence", poursuit l'ancien Anderlechtois.

Fabio Silva espère déjà rejouer dans quelques jours : "Je n'avais pas peur. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Si l'opération avait été récente, ça aurait certainement été différent. Mais je me sentais bien, mes statistiques étaient bonnes et il était clair que je ne serais plus absent très longtemps. C'est pourquoi j'ai toujours été confiant".