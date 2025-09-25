David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

Actuellement sous contrat à OH Louvain, David Hubert n'a pas oublié son passage à Anderlecht. Son aventure avec les Mauves s'était terminée prématurément la saison dernière. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain se montre lucide : "Une séparation en douceur, ça n'existe pas."

OH Louvain reçoit Anderlecht ce vendredi soir. Les Louvanistes ont bien besoin de points, tandis que les Mauves, après leur victoire contre La Gantoise, veulent poursuivre sur leur lancée.

David Hubert revient sur son départ d’Anderlecht

David Hubert s’installe une nouvelle fois sur le banc lors d’une rencontre entre Louvain et Anderlecht, mais cette fois du côté de l’équipe locale face aux Bruxellois.



Il y a six mois à peine, il figurait encore sur la liste des employés du RSCA. "Nous nous étions fixés trois objectifs à Anderlecht : atteindre la finale de la Coupe, être le plus proche possible du top 3 au moment des play-offs et aller le plus loin possible en Europe."

David Hubert a travaillé dans des conditions difficiles à Anderlecht

"Eh bien, cela a été réussi. Dans des conditions compliquées, car il nous manquait plusieurs joueurs. Notre concentration était tournée vers les semaines à venir. Mais ensuite, tout s’est arrêté", explique David Hubert dans Het Laatste Nieuws.

Soudain, il s’est retrouvé avec un nouveau patron au-dessus de lui, Olivier Renard le remplaçant de Jesper Fredberg, et il fallait renflouer les caisses. "J’ai toujours continué à faire les choses à ma manière. Je n’ai jamais cédé aux envies des autres."