"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

Du haut de ses 35 ans, Benjamin Mokulu évolue encore en Italie. L'attaquant congolais en a vu des vertes et des pas mûres en Belgique.

Depuis 2015, à part une brève pige au Luxembourg, Benjamin Mokulu enchaîne les clubs dans les divisions inférieures italiennes. Formé au Brussels, passé par l'Union Saint-Gilloise, Ostende, Lokeren et Malines, il se prépare à écrire un livre basé sur les anecdotes les plus marquantes de sa carrière.

Et il semble avoir de la matière. Il révèle notamment au podcast Tridente la vraie raison de son départ de Lokeren pour Malines en 2013 : "Je voulais rester à Lokeren. Quand j'ai commencé à négocier, il y a un agent qui est débarqué de je ne sais où. Le club m'a dit que si je voulais prolonger, il fallait que je quitte mon agent pour me mettre avec lui. Pour ne pas risquer de ne plus jouer, je suis rentré dans leur jeu, j'ai dit ok".

L'intimidation ne prend pas

"Un jour avant les Playoffs, l'entraîneur m'appelle dans son bureau. J'entre et je vois qu'en plus de lui, il y avait le directeur sportif et l'agent en question. Il commence à me menacer en disant : "J'ai bien compris que tu te moquais de moi. Maintenant, tu dois signer avec moi'. J'ai dit non", explique Mokulu.

Cela ne s'arrête pas là : "Il me dit : 'Je suis Serbe. Si tu ne signes pas avec moi, tu devras faire attention à toi en dehors du stade' ". La réponse de Mokulu ne tarde pas : "Si on en arrive à des menaces comme ça, je ne signe rien du tout. On est resté dix minutes à se regarder sans rien dire, puis ils m'ont fait sortir. J'ai dit à mon agent que je devais quitter le club tout de suite. C'est pour cette raison que je suis parti".

Un an et demi plus tard, Benjamin Mokulu quittait pour de bon le championnat belge et son univers impitoyable. L'ancien international congolais évolue désormais à Unipemodzia, en Serie D.