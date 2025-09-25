Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

Offensivement, Anderlecht n'est pas encore au point. L'organisation, en revanche, est déjà en place. Avec huit buts encaissés en huit matchs, les Bruxellois se classent deuxièmes derrière leur voisin de l'Union. Reste à savoir comment Besnik Hasi va parvenir à lancer son attaque.

Thorgan Hazard a inscrit 4 buts, et les 13 autres ont été marqués par 8 joueurs différents, ainsi qu’un contre son camp. Anderlecht est donc en quête urgente d’un joueur capable d’assurer une régularité devant le but.

Ni Sardella ni Camara ne devraient débuter face à OH Louvain

Le club cherche aussi un joueur capable de créer davantage d’occasions. Dans l’idéal, Besnik Hasi alignerait Killian Sardella et Ilay Camara sur les flancs. Deux pistons capables de mettre le désordre dans la défense adverse. Mais jusqu’ici, ils n’ont jamais été disponibles en même temps.



Et cette fois encore, ce ne sera pas le cas. Vendredi, aucun des deux ne devrait être titulaire face à OH Louvain. "Sardella ne s’est pas encore entraîné", a expliqué Besnik Hasi jeudi. "Il ressent encore quelques raideurs, mais ce n’est pas lié à sa blessure. Pour Camara, c’est trop tôt pour le titulariser. Le risque serait trop grand. Mais il s’entraîne normalement et n’a pas eu de réaction négative après le match contre Gand."

Thorgan Hazard est l’homme qui aurait pu faire basculer le match face à l’Antwerp

Mais Hasi envisage-t-il d’utiliser Sardella et Camara ensemble sur les ailes ? "Nous avons fait venir Camara pour qu’il joue à son poste, comme il le faisait au Standard", a répondu l’entraîneur, évoquant le rôle de piston gauche. "Pour moi, il est essentiel d’avoir de la vitesse. Avec Angulo et Camara, j’ai deux options sur le flanc gauche, cela me suffit."

Reste une question : comment Anderlecht va-t-il résoudre à court terme ses problèmes offensifs ? Thorgan Hazard, actuellement blessé, semble être le seul capable d’inscrire une quinzaine de buts. "Mais d’autres joueurs peuvent marquer : Chino, Mario, Nathan Saliba, Vazquez, Angulo aussi… Après, Thorgan est ce genre de joueur qui peut décider d’un match comme celui face à l’Antwerp sur une action individuelle. C’est un profil que tu veux toujours avoir dans ton équipe."