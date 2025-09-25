"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren
Photo: © photonews

Yari Verschaeren est dans une situation délicate à Anderlecht. Besnik Hasi s'est exprimé à son sujet en conférence de presse.

Contre La Gantoise, Yari Verschaeren a reçu ses premières minutes depuis l'élimination en Conférence League contre l'AEK Athènes. Resté à quai après un mercato passé en vain à chercher une porte de sortie convenant à tout le monde, le numéro dix des Mauves n'entre plus que très peu dans les plans de Besnik Hasi.

Devancé par Thorgan Hazard et Mario Stroeykens en soutien d'attaque, barré par César Huerta et Nilson Angulo sur le côté, également sur le recul dans la hiérarchie pour un poste plus reculé dans le coeur du jeu, le cas Verschaeren divise le Lotto Park.

Besnik Hasi a été confronté au statut de l'ancien Diable Rouge lors du point presse d'aujourd'hui : "Yari est un enfant de la maison, il a beaucoup bossé pour revenir, mais il n’a toujours pas retrouvé son vrai niveau depuis sa blessure. Pour moi, malgré le numéro sur son maillot, Yari n’est pas un numéro 10".

Son meilleur poste toujours à définir

Comme d'habitude, l'entraîneur du Sporting n'y a pas été avec le dos de la cuillère : "Les choses ont peut-être été trop vite pour lui. Quand un joueur perce, il part généralement après deux ou trois saisons à l’étranger. Verschaeren a eu des offres, puis il s’est blessé : il n’a pas été aidé par les circonstances. Mais aujourd’hui, c’est peut-être trop tard pour lui".

À la fin du mois d'août, Yari Verschaeren semblait avoir un rôle à jouer dans cet Anderlecht, en apportant sa maîtrise balle au pied dans l'entrejeu. Mais les dernières semaines confirment que le joueur n'a pas le même statut que Mario Stroeykens, quatre ans plus jeune et en discussion pour prolonger.

