La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

Passé proche de rejoindre l'Olympique de Marseille cet été, Joël Ordonez reste un joueur du Club de Bruges. Suivi par les plus grands clubs européens, le défenseur central équatorien pourrait toutefois quitter la Venise du Nord prochainement.

Après la saga Ardon Jashari, le feuilleton Joël Ordonez a alimenté les discussions au Club de Bruges durant une bonne partie de l'été. Malgré plusieurs offres de l'Olympique de Marseille et l'envie de partir du joueur, l'Équatorien est toujours en Venise du Nord, où il a repris sa place dans le onze de base de Nicky Hayen.

Mais pour combien de temps ? Car si l'OM semble s'être tourné vers d'autres profils et ne devrait pas revenir à la charge pour le joueur de 21 ans, les plus grands clubs européens le suivent toujours, et un départ dès le mois de janvier n'est pas si improbable, malgré une récente prolongation de contrat, certainement destinée à faire encore augmenter sa valeur marchande.

Le destin de Joël Ordonez lié au choix du Bayern de Vincent Kompany ?

En réalité, il semblerait que son avenir soit lié à celui d'autres joueurs, et que Joël Ordonez pourrait faire partie d'un véritable jeu de chaises musicales au cours des prochains mois.

C'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport, en Italie, qui écrit que Francesco Acerbi, 37 ans, prendra sa retraite à la fin de l'année du côté de l'Inter Milan. Pour le remplacer, la cible numéro un des Intéristes serait Dayot Upamecano, du Bayern Munich.

Néanmoins, si le club de Vincent Kompany ne laisse pas partir le défenseur central français, la cible numéro deux se nommerait Joël Ordonez, toujours selon le média italien. Acerbi prendra sa retraite en juin, mais l'Inter pourrait anticiper le coup et préparer son remplaçant dès janvier. Il faudra, en tout cas, casser sa tirelire pour convaincre le Club de Bruges de se séparer de son joueur, désormais lié au club jusqu'en 2029.