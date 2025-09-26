Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Anderlecht a livré un match catastrophique à Louvain, en particulier en première mi-temps. Si OHL avait montré un peu plus d'efficacité, le match aurait déjà été joué au repos. Les Mauves ont pris l'avantage, mais ils ont eu de la chance de rentrer à la maison avec un point.

Besnik Hasi n'était pas du tout satisfait du partage 1-1 d'Anderlecht sur le terrain à Den Dreef. "Nous n'avions pas de milieu de terrain. Si votre meilleur milieu de terrain est un garçon de 17 ans, cela en dit long sur le reste de l'équipe", a-t-il commencé en conférence de presse.

Anderlecht n'a guère créé d'occasion avant la pause. "C'était insuffisant de la part de tout le monde", a poursuivi Hasi. "En seconde période, nous étions un peu mieux et avons marqué au bon moment. Mais pour creuser cet avantage, il faut jouer plus haut. Au lieu de cela, nous sommes redescendus trop bas. Et nous n'avons pas bien défendu sur leur but".



Aucun fond de jeu

L'entraîneur estimait que son équipe pouvait encore se réjouir d'un point. "Nous n'en méritions pas plus. Nous n'étions pas bons aujourd'hui. Trois matches en six jours, c'est trop pour maintenir constamment la même intensité que contre Gand. L'intensité dans les duels était insuffisante".

Selon Hasi, Louvain a également compliqué la tâche à Anderlecht avec son approche. "Ils lançaient des longs ballons vers leurs deux attaquants et cherchaient toujours le second ballon. Nous n'avons pas bien défendu cela. En fait, nous avons même eu de la chance de finalement repartir avec un point".

Quant au remplacement de Luis Vazquez, l'explication était claire. "Il était épuisé, il ne pouvait plus continuer. C'est pourquoi je l'ai remplacé. Avec Thorgan, nous avons essayé d'exploiter les espaces entre les lignes, et c'est pourquoi j'ai également fait entrer Yari pour avoir encore plus de contrôle de balle. Avec des joueurs rapides, on peut contrer, mais nous ne l'avons pas fait assez".

Enfin, Hasi a soulevé un problème au sein de l'équipe. "Sinon, nous n'avons pas beaucoup de choix en attaque", a-t-il admis. "Les options derrière Vazquez sont limitées. Nous devons faire avec ce que nous avons, mais aujourd'hui, ce n'était tout simplement pas assez bon".