Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face
Charleroi - Malines, un match particulier pour Fred Vanderbiest. Six mois après son intérim pour gérer la succession de Besnik Hasi, le voici plus que jamais confirmé comme T1 du KV.

"C'était le premier match après le licenciement de Besnik", se souvient Vanderbiest, qui se souvient de cette victoire au Mambourg à plus d'un titre. "Nous nous sommes sauvés à Charleroi à l'époque. Nous avions joué un match solide sur le plan de l'organisation et avions eu un peu de chance à la fin. La pression était énorme".

Malgré la défaite au Mambourg lors des Playoffs, Malines avait bien terminé la saison : "Mais on ne peut pas comparer les dynamiques de l'époque avec ce qui nous attend ce week-end. Quatre à cinq joueurs ne sont plus avec eux et c'est la même chose pour nous. Il y a eu un renouvellement des deux côtés".

Deux équipes classées dans le top 6

La perception extérieure de ces deux équipes reste pourtant sensiblement la même. Charleroi et Malines sont toujours considérés comme deux équipes devant figurer aux avant-postes du ventre mou du classement voire dans le subtop. "C'est vrai, les changements ne se reflètent pas dans le classement. Les deux équipes sont là où elles peuvent être et se débrouillent bien, dans une certaine mesure".

"Ce sera un bon test", prévoit Vanderbiest. "Charleroi est l'une des équipes que nous devons pouvoir affronter. Nous sommes curieux de voir ce que nous pourrons faire là-bas". La rencontre sera également très spéciale pour Patrick Pflücke, qui est parti dans le camp d'en face cet été. Avec déjà deux buts à son actif, il n'a pas manqué ses débuts. Il en va de même pour Rob Schoofs après son but victorieux pour l'Union à Genk.

"C'est une bonne chose pour ces garçons", estime Vanderbiest. "S'ils peuvent s'améliorer, bénéficier d'un contrat de trois ans, gagner sur le plan financier et sur le plan sportif, qui sommes-nous pour les retenir ici contre leur gré ? Si ces garçons continuent sur leur lancée dans leur nouvelle équipe, c'est aussi un signe que nous faisons du bon travail depuis le début de cette saison".

