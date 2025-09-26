Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

La FIFA veut de nouveau modifier les règles du jeu. Un changement important concernant les tirs au but pourrait entrer en vigueur dès la saison prochaine.

Les règles du football évoluent presque chaque année, la FIFA et d’autres instances s’y penchant quotidiennement. Une nouvelle modification majeure pourrait bientôt voir le jour.

À compter de la saison prochaine, une règle importante concernant les penaltys pourrait être modifiée, ce qui rendrait un fameux service à tous les gardiens de but.



Plus de seconde chance après un penalty raté

La FIFA songerait en effet à supprimer la possibilité de jouer le rebond. Concrètement, si un penalty est manqué, il ne serait plus possible de marquer sur la reprise.

Chaque tir raté serait automatiquement suivi d’un renvoi aux 5,5 mètres. La FIFA espère introduire cette règle dès la saison prochaine.

Cela signifierait que la Coupe du monde à venir pourrait être la dernière où l’on voit des joueurs se masser à l’entrée de la surface lors d’un penalty. Bonne idée… ou changement superflu ? Répondez à notre sondage ci-dessous.