🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

Transféré pour un montant à l'époque record vers Brentford, Igor Thiago s'était gravement blessé dans la foulée et avait vécu une saison très difficile. Il semble retrouver des couleurs.

Brentford reçoit Manchester United ce samedi en début d'après-midi pour le compte de la 6e journée de Premier League. Pour l'occasion, Ruben Amorim a encore décidé de laisser Senne Lammens sur le banc au profit d'Altay Bayindir.

Mais à la pause, les Red Devils étaient menés 2-1, et ce grâce à un ancien de Jupiler Pro League : Igor Thiago (24 ans). L'attaquant brésilien avait été vendu à Brentford par le Club de Bruges contre 33 millions d'euros en janvier 2024, un montant qui avait fait hausser quelques sourcils à l'époque.



🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 IGOR THIAGO OPENS THE SCORING FOR BRENTFORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Brentford 1-0 Manchester United.pic.twitter.com/kdNVz4VzEY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2025

En plus de cette pression liée à son prix d'achat, Thiago avait immédiatement subi une très grave blessure, suivie d'une rechute, qui l'ont tenu éloigné des terrains la majeure partie de la saison 2024-2025. Enfin, cette saison, il a l'opportunité de s'exprimer.

En 5 rencontres de Premier League, l'ex-Brugeois comptait déjà 2 buts. Et il en a ajouté deux ce samedi après-midi face à Manchester United.

Son premier but est même une petite merveille : sur un long ballon de Jordan Henderson après une attaque mancunienne, Igor Thiago gagne son duel face au défenseur et envoie une demi-volée imparable pour Bayindir.