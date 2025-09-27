David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

Après deux défaites de suite, OH Louvain était sous pression avant la rencontre face à Anderlecht. Mais l'entraîneur David Hubert a vu son équipe bien réagir, et la déception après le match nul contre le deuxième du classement en disait long.

OH Louvain a aussi laissé filer les trois points. Mais si on ne concrétise pas ses occasions, on ne peut pas gagner. "Après une semaine très difficile, nous sommes entrés sur le terrain avec les bonnes intentions", a déclaré Hubert.

Selon lui, son équipe a parfaitement exécuté le plan de jeu en première période. "Nous avons bien joué, mais nous en avons tiré trop peu. Nous aurions dû nous récompenser avec un but. Ça n’est pas arrivé, et ça fait mal de voir que leur seul tir cadré aboutit directement à un but."



Ce but encaissé était évitable, estime-t-il : "C’était un coup franc que nous avons mal défendu. Leur joueur le plus dangereux se retrouve entre les lignes, reçoit le ballon avec un peu de chance sur le tibia, et ça rentre. C’est dur à encaisser, car nous avions le match sous contrôle."

Des bases pour les prochaines semaines

La réaction de son équipe après l’égalisation est cependant un point positif. "Je suis satisfait de la manière dont nous avons réagi. Même les garçons qui sont montés au jeu ont apporté de l’énergie et de la conviction. Cela prouve que ce groupe possède encore un vrai esprit collectif."

Hubert a souligné l’importance de cette rencontre pour la confiance : "Nous avions discuté de la façon dont nous voulions aborder les choses, et c’est intéressant de voir que cela a été mis en pratique. Cela me donne des points d’appui pour les prochaines semaines."

Sa conclusion était limpide : "S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner, c’était nous. Nous avons créé les occasions, nous avons livré bataille. Malheureusement, nous ne récoltons pas les trois points, mais c’est une base sur laquelle nous allons pouvoir construire."