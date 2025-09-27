Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les choix de Besnik Hasi commencent à poser question chez les supporters du RSC Anderlecht. L'entraîneur n'accorde presque aucun temps de jeu à trois recrues d'Olivier Renard.

Passons au-dessus du cas Cédric Hatenboer, déjà évoqué : le médian a été recruté avant que Besnik Hasi arrive aux manettes, et le Kosovar a visiblement directement pris en grippe le jeune et arrogant néerlandais. Mais au moins peut-on se dire que Hatenboer a été recruté sans qu'on le consulte, ou sans prendre en compte son style de coaching.

Mihajlo Cvetkovic est lui aussi arrivé très tôt à Anderlecht : son transfert était annoncé dès le mois d'avril. Mais Hasi était déjà en poste depuis près d'un mois et a donc probablement pu donner son avis sur le dossier. Or, visiblement, il n'est pas fan du Serbe, qui n'a encore obtenu qu'une minute presque insultante de temps de jeu ce vendredi à Louvain.



Hasi croit-il en Cvetkovic ?

Une minute, alors que Luis Vazquez était sorti "épuisé" à la 73e minute, qu'Anderlecht évoluait donc sans attaquant et qu'OHL avait égalisé. Si ce n'est pas un signe clair que Besnik Hasi ne croit pas en Mihajlo Cvetkovic, ça y ressemble tout de même fort. Pourtant, il a été recruté 3,2 millions d'euros et en vaut 6 selon Transfermarkt (une valeur qui va commencer à dégringoler s'il joue si peu).

Plus de 3 millions, c'est aussi la valeur marchande de Mihajlo Ilic (3,5 selon Transfermarkt), prêté par le FC Bologne. La Serie A est réputée pour la qualité de ses défenseurs, et pourtant le Serbe de 22 ans n'a pas encore reçu la moindre minute. Lucas Hey, de son côté, a pris le bouillon ce vendredi et ne montre aucun signe de progression, mais visiblement, il n'est pas mis sous pression par la concurrence. En coulisses, il se dit que Ilic est particulièrement lent, et donc pas forcément adapté pour remplacer Hey.

Mais il y a pourtant un autre défenseur central à disposition, qui est quant à lui estimé à... 7,5 millions d'euros par Transfermarkt, et sur lequel Anderlecht a une option d'achat à 8 millions d'euros : Yasin Özcan, prêté par Aston Villa. Lancé dans le grand bain en dépit du bon sens par Hasi lors du déplacement à l'AEK Athènes (un échec), Özcan n'a pas encore disputé une seule minute en Jupiler Pro League. Il compte pourtant 94 matchs pour Kasimpasa et est international turc.

Un coach qui gagne a toujours raison. Mais avec le fond de jeu entrevu ces dernières semaines, c'est un petit miracle que le RSC Anderlecht ait autant gagné en championnat jusqu'ici - et il n'a pas gagné en Europe. Besnik Hasi aura-t-il encore raison longtemps ?