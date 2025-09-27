Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

OH Louvain a pu souffler après le match nul 1-1 face à Anderlecht. L'équipe locale a d'abord été menée au score, mais a montré de la résilience en parvenant à égaliser. Pour le défenseur Ewoud Pletinckx, ce point avait toutefois un goût amer.

"Après ce but encaissé, c’est bien que nous soyons revenus", a déclaré Pletinckx. "Une défaite n’aurait pas été méritée ici, mais malgré tout nous restons un peu déçus. Nous avons fait le plus d’efforts et nous avons eu le plus de danger."

Le défenseur s’est surtout attardé sur la première mi-temps, où selon lui son équipe a montré son meilleur visage. "L’intensité était bonne et nous avons gagné beaucoup de duels. Nous avons oublié de nous récompenser et c’est dommage", a expliqué Pletinckx. "À la pause, nous devions absolument être devant au score."



Une période difficile

Pour parvenir malgré tout à marquer, OH Louvain a opté pour une approche plus directe. "Nous avons commencé à envoyer des ballons dans la surface et heureusement, cela a amené un but. Mais nous aurions en réalité dû un peu plus jouer notre propre jeu", a reconnu Pletinckx.

Pour OHL, ce point reste malgré tout un soulagement après une période compliquée. "Pour notre moral, c’est un point très important, surtout après ces deux défaites contre les promus", a confié le défenseur. "Nous en avons beaucoup parlé cette semaine."

La déception n’a cependant pas totalement disparu. "Ce point fait du bien, mais malheureusement ce ne sont pas trois", a conclu Pletinckx. "Il n’y avait qu’une seule équipe qui méritait les trois points, et c’était nous."